Büyükşehir Belediyesinden yatırım fırsatı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker ve Gültepe Mahallesi'ndeki arsalar ile Şehir Hastanesi karşısındaki iş yerleri 31 Ekim'de pazarlık usulüyle satılacak.

Daha önce yapılan ihalelerde değerini bulmadığı için konut, konut-ticaret alanı ve akaryakıt istasyonu arsaları ile Şehir Hastanesi karşısındaki işyerlerinin satışı ertelenmişti.

Satışa sunulacak arsalar arasında Gültepe Mahallesi'nde yer alan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı yanındaki bin 937 metrekarelik akaryakıt ve servis istasyonu arsası ile yine aynı bölgede yer alan bin 507 metrekare büyüklüğündeki konut-ticaret alanı arsası bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu arsaların yanı sıra Şeker Mahallesi'ndeki Şehir Hastanesi yanında bulunan 16 konut ve konut-ticaret alanı arsası ile Şehir Hastanesi karşısında yer alan 26 iş yerinin de satışını gerçekleştirecek.

İş yeri ihaleleri 31 Ekim Çarşamba günü, saat 10.00'da, arsa ihaleleri ise saat 14.00'te yapılacak.