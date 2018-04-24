Büyükşehir Belediyesinden Şereflikoçhisar'a tohum desteği

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Şereflikoçhisar ilçesinde yüzde 75 hibe destekli yem bitkisi tohumları çiftçilere dağıtıldı.

Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan bölgelerde, çiftçileri desteklemek, gelir seviyesini artırarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlanabilmesi ve hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yüzde 75 hibe ve yüzde 25 çiftçi katkı bedeli karşılığında, şartları sağlayan ve talepleri alınan çiftçilere fiğ, yonca ve silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şenol Görgülü, yaptığı açıklamada. Şereflikoçhisar'da yem bitkisi tohumlarından faydalanmak isteyen 69 çiftçiye talep ettikleri tohumların dağıtımının yapıldığını belirterek, "540 dekar için 5 bin 400 kilogram fiğ tohumu, 455 dekar için 2 bin 275 kilogram yonca tohumu, 830 dekar için de 166 torba silajlık mısır tohumları dağıtıldı." ifadesini kullandı.

