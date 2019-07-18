Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1,5 ay önce Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Muhammed Iqbal'in ziyaretine, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da eşlik etti.

Ziyarette Endonezya’nın Türkiye için dost bir ülke olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Endonezya'dan söz edilince içimizi bir sıcaklık kaplar. Sizleri çalışkan, gayretli ve dost bir ülkenin insanları olarak biliriz. Kayseri, yatırımcının en güvenli liman olarak tercih edeceği bir şehir. 52 ülkeye 3 saat gibi kısa sürede ulaşılan bir konumda olduğumuz için yatırımcı açısından çok cazip. Özellikle Uzakdoğu’dan yatırımcılar için önem arz etmekte, bu yüzden de sık sık ziyaretimize gelen dostlar görmekteyiz. Özellikle Serbest Bölge ile Avrupa’ya çok rahat ihracat yapılabilir. Ülkemiz ve özelde de Kayserimiz çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kayseri, 6 bin yıllık tarihe sahip, tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bir şehir. Çevresindeki illerle birlikte büyük bir nüfusa hitap etmektedir. Ulaşımı kolay olduğu için de tercih sebebi. Erciyes dağı gibi uluslararası kayak merkezinin olduğu bir değerimiz var. Bunun yanında Kapadokya ile kültür turizmi, balon turizmi, gastronomi turizmi, doğa turizmi, yayla turizmi ve sağlık turizmi de yapılabilmektedir."

Iqbal de Kayseri'de ve Büyükşehir Belediyesi’nde gösterilen sıcak ilgi nedeniyle teşekkür etti.

- Sahabiye Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek yeni ihalelere hazırlandıklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ağustos'ta 4 bloğun yapımı için iki ayrı ihale yapacaklarını bildirdi.

Konut ve iş yerlerini hak sahiplerine zamanında vermek için çalışmaların hız kazandığını ifade eden Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Sahabiye için iki ayrı ihaleye hazırlandık. Birinci etap birinci kısımda yer alan ve 622 daire, 55 iş yeri ve 39 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı otoparkın bulunduğu beş bloktan oluşan inşaatımız hızla devam ediyor. Birinci etap ikinci kısımda yer alan 4 blok için de iki ayrı ihale yapacağız. 6 Ağustos'ta Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda yapacağımız ilk ihale muhammen bedeli 66 milyon 121 bin TL olan ve 68 daire ile 13 dükkandan oluşan iki bloğu kapsıyor. Aynı gün 71 milyon 290 bin TL muhammen bedelli birinci etap ikinci kısımdaki 126 daire ve 9 dükkanın yer aldığı diğer iki bloğun ihalesini gerçekleştireceğiz. Her iki ihalemize katılmak isteyenler ihale tarihine kadar Büyükşehir Belediyemiz içindeki Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ’ye müracaatlarını yapmaları gerekiyor."