Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılara karşı uyarı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, telefonla belediye adına arayarak maddi yardım talep eden ya da "yardım alma konusunda yardımcı olmak" gibi söylemlerde bulunan dolandırıcılara karşı halkı uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, isminin "Ozan Koç" olduğunu ve Özel Kalem Müdürlüğünden aradığını söyleyen dolandırıcının, iş adamlarından ve vatandaşlardan maddi yardım isteğinde bulunduğunun öğrenildi bildirildi.

Belediyede çalışan hiçbir bürokrat ya da çalışanın telefon veya başka kanallarla farklı yardım isteğinde bulunmalarının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, "Kendilerini telefonla arayarak, Büyükşehir Belediyesi adına sosyal yardım, sponsorluk ya da başka türlü destek ve isteklerde bulunanlar kesinlikle dikkate alınmamalı, gerekirse 155 polis imdat hattı aranmalı ya da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır." ifadesi kullanıldı.

