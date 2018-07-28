ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "sıfır atık projesi" kapsamında atıkları kaynağında ayrıştıracak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Projesi'nin 6 Ağustos'ta resmen başlayacak uygulaması kapsamında belediye birimlerinde bundan sonra masa altı çöp kutuları kullanılmayacak, kat koridorlarına kağıt, plastik, cam, metal atıkları ile organik atıkların geri kazanımı için atık biriktirme ekipmanları yerleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, gıda atıklarını hayvan barınaklarına gönderecek, organik atıkları da gübreye dönüştürecek.

Belediyenin geri dönüşüm çalışmaları, aynı zamanda belirlenecek pilot ilçelerde de uygulanacak.

- Projenin tanıtımı

Proje kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğünce, belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, personele projenin detayları tanıtıldı, konuya ilişkin ilk eğitim verildi ve personelin, çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı slayt ve videolarla anlatıldı.

Toplantıda ayrıştırılan çöplerin ne şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi veren yetkililer, hem doğanın kazanacağı hem de çevre bilincinin aşılanacağını vurguladı.

Elektronik atıkların, içeriğindeki ağır metaller nedeniyle insan ve çevreye zararlı etkileri bulunan atıkların başında geldiğine işaret ederek pil, floresan ve ampul gibi atıkların dikkatle toplanması ve ayrıştırılması gerektiğini ifade eden yetkililer, içinde bulunan altın, gümüş, bakır gibi değerli madenlerin geri kazanımı açısından da bu atıklar için özel toplama alanları oluşturulacağını bildirdi.

- Yemekhanede sıfır atık uygulaması

Çalışma alanlarının yanı sıra personel yemekhanesinde de atık ayrıştırma yöntemi uygulanacağını belirten yetkililer, personelin yemeklerini yedikten sonra atıklarını cam, plastik, kağıt, gıda ve organik bölümlerine atacağını kaydetti.

Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, 1 ton atık kağıdın geri dönüşümünün 17 ağacın kesilmesini engellediğine dikkat çekti.