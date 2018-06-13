Büyükşehir Belediyesi ramazanda 450 bin kişiye iftar verdi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi düzenlediği mahalle iftarlarıyla ramazan ayı boyunca t450 bin kişiyi ağırlandı.

Büyükşehir Belediyesince, Seydişehir'de organize edilen ve 10 binden fazla vatandaşın katıldığı programla mahalle iftarları sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, Konya'nın, ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu söyledi.

Mahalle iftarlarının Konya'da güzel bir gelenek haline geldiğini belirten Altay, "Bu ramazan boyunca 450 bin hemşehrilerimizle birlikte ekmeğimizi, suyumuzu, yemeğimizi bölüştük, beraber iftarımızı açtık. Bugün de 10 binden fazla Seydişehirli hemşehrilerimizle son programımızı yapıyoruz. Ramazan’ı hep birlikte eda ettiğimiz gibi bayrama da kavuşuruz inşallah." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve AK Parti Konya milletvekili adayı Tahir Akyürek de birer konuşma yaparak vatandaşları selamladı.



