Büyükşehir Belediyesi milli sporcu Yalt'ı ödüllendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İngiltere'de düzenlenen 7'inci Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcu Osman Yalt'ı ödüllendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 59 ülkeden 263 sporcunun katıldığı 7. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası'nda yarışarak dünya üçüncüsü olan Osman Yalt'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu 10 çeyrek altın verdi.

Belediye Meclisinin, uluslararası müsabakalarda altın madalya kazanan sporcuların 30 çeyrek altın, gümüş madalya kazananların 20 çeyrek altın, bronz madalya kazananların ise 10 çeyrek altın ile ödüllendirilmesi yönünde geçen yıl karar aldığı bildirildi.