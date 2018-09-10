Büyükşehir belediye meclisi toplandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere toplandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında yapılan toplantıda, 39 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıda ilçelerdeki toplu taşımacılıkla ilgili alınan kararla ilçelere taşımacılık yapan kooperatiflerin zam talebi vatandaşa yansıtılmadan büyükşehir belediyesinin formülüyle çözüldü.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kent içi toplu taşıma araçlarında olduğu gibi elektronik ücret toplama sistemi ile işletmecilik yapan ilçe ve mahallelerdeki araçlarla ilgili indirimli biniş kartı farkı ödenmesi konusu da ele alındı.

Ayrıca, indirimli biniş için taşımacılık yapan işletmelere ödenmek üzere Kayseri Ulaşım AŞ'ye gelir desteği yapılması talebi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.