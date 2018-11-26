Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'ten ziyaret

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'i belediyede misafir ettiklerini belirten Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili olarak güzel temennilerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Büyükkılıç, bundan önce olduğu gibi el ele, gönül gönüle tüm Kayseri’yi kucaklayacak ve şehre hizmet edeceklerini kaydetti.