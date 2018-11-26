Büyükşehir Belediye Başkan adayından Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çelik’i ziyaret etti.



İki başkan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik, görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti. Önemli olan bu görevin tertemiz bir şekilde devredilmesi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Nöbetimizi tertemiz bir şekilde tuttuk. Böylesi kutsal görevi tertemiz bir şekilde arkadaşına devretmek her yiğidin karı değil ama hamdolsun bizler AK Partili kadrolar olarak alnımızın akıyla nöbetimizi tutuyoruz ve bizden sonraki arkadaşımıza teslim ediyoruz. Tıpkı Özhaseki başkanımdan aldığım gibi. Şimdi de alnımızın akı ve gönül huzuruyla sizlere teslim edeceğiz inşallah. Rabbim bu anlamda çıktığınız yolda size ve aday arkadaşlarımıza muvaffakiyetler versin."

Büyükkılıç da aile anlayışı içinde bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade etti. Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu görevi seçim sürecinde el birliği ile hayırlı bir sonucu ulaştırmayı Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Biz bir aile anlayışı ve dayanışma içinde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Başkanımın da dediği gibi bu bir nöbet değişimi. Bizlere güvenen değerli Cumhurbaşkanımıza ve bugüne kadar olduğu gibi bize sahip çıkan Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu ise iki başkanın bir arada olması ve verdikleri mesajların Türkiye'ye örnek bir tablo olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'in bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptığını vurgulayan Çopuroğlu, "Kısa sürede iz bıraktınız. Teşkilatımız ve vatandaşlarımız da hizmetlerinizin farkında." açıklamasında bulundu.