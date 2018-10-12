Büyükşehir 29 iş yeri satacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince şehir hastanesi karşısında bulunan 29 iş yeri satışa sunulacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin yeni sosyal yaşam merkezi olan şehir hastanesi karşısındaki iş yerlerinden bazıları önce satışa çıkarılmış ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ihalelerle iş yerlerinin satışı gerçekleştirilmişti.

Aynı bölgede kalan 29 iş yeri için 24 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da ihale yapılacak.



Açıklamada ayrıca açık teklif usulü yapılacak ihalede iş yerlerinin tahmini fiyatının 1 milyon 560 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.









