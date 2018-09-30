"Büyüklerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek önceliğimiz"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Dünya Yaşlılar Günü, her zaman el üstünde tuttuğumuz, gönlümüzde yer verdiğimiz yaşlılarımızı hatırlamak için güzel bir vesile. Ancak büyüklerimizi sadece bir gün değil her gün hatırlamak, yalnız olmadıklarını hissettirmek birinci önceliğimiz olmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşlılığın yılların kazandırdığı tecrübe ve birikimin kıymetinin anlaşıldığı ve bunların yeni nesillere aktarıldığı özel bir dönem olduğu belirtti.

Büyükleri "hazine, ulu çınar ve bilge" olarak tanımlayan Kaya, onların her zaman birer güç ve bereket kaynağı olduğunu aktardı.

Büyüklere gerekli saygı ve hürmeti göstermenin inanç ve geleneklerin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Kaya, AK Parti kadrolarının 2002'den itibaren yaptığı hizmetlerle büyükleri ihmal etmediğini vurguladı.

Kaya, yaşlıların gerek evlerinde gerekse kurumlarda bakımlarıyla ilgili maddi ve fiziki imkanların 2002'ye kıyasla çok daha iyi noktalarda olduğunu belirterek, yaşlıların sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, aktif, mutlu şekilde yaşamaları için birçok program ve projenin hayata geçirildiğini hatırlattı.

- "Büyüklerimiz sayesinde geleceğimizi şekillendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2004 yılında yaşlı politikalarının daha sistematik yürütülebilmesi için Yaşlılar Koordinasyon Merkezi'nin (YKM) kurulduğunu anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"81 il ve 970 ilçede faaliyet yürüten YKM'lerimiz, yaşlılarımızın daimi hizmetindedir. Sosyo-kültürel faaliyetlerden ekonomik desteklere, barınmadan bakım ve sağlık hizmetlerine kadar yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal ve ekonomik imkanlarını iyileştirmek, ayaklarının üzerinde durabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Yaşlılar Günü, her zaman el üstünde tuttuğumuz, gönlümüzde yer verdiğimiz yaşlılarımızı hatırlamak için güzel bir vesile. Ancak büyüklerimizi sadece bir gün değil her gün hatırlamak, yalnız olmadıklarını hissettirmek birinci önceliğimiz olmalıdır.

Kıymetli büyüklerimiz sayesinde geleceğimizi şekillendiriyor, onların manevi desteği ile milli hedeflerimize hızla ilerliyoruz. 'Geçmişi bilmeyenin geleceği de olmaz.' sözünün anlattığı gibi, ülkemizi ve milletimizi aydınlık yarınlara taşımaya bilgelerimizle birlikte devam edeceğiz."

Kaya, büyüklerin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.