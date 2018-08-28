Büyükkkılıç, engelliler için çalışmalarını anlattı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin engelliler için yaptığı çalışmaları anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Engelli Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ümmet Ekici, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, belediyenin engelliler için yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Belediye olarak yaptıkları tüm çalışma ve uygulamalarda engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, bu noktada belediye hizmet binalarında engelliler için giriş rampaları, asansör ve hissedilen zeminler oluşturduklarını kaydetti.

Büyükkılıç, yapılan bu çalışmaların konaya verdikleri önemin göstergesi olduğunu dile getirerek, ayrıca kentteki 10 engelli derneğiyle sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti.