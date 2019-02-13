Büyükkılıç'tan ilçelere canlı hayvan pazar yeri müjdesi

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçelerde kırsal alanlarda hayvancılık ile geçimini sağlayan vatandaşlar için canlı hayvan pazar yerleri oluşturulacağını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, bölgeye hitap eden ve besicilik ile süt hayvanlığı yapan vatandaşlar için oluşturulacak canlı hayvan pazar yeri ile bölgedeki hayvancılık üretimine, yetiştirilmesine ve gelişmesine katkı sağlanacağını bildirdi.

İlçelerde özellikle kırsal kesimin desteklenmesi amacıyla projenin hazırlandığını aktaran Büyükkılıç, "30 ile 40 dönüm arazi içerisinde 5-10 dönümü kapalı alanlı olmak üzere planlanan canlı hayvan pazar yeri, küçükbaş ve büyükbaş sahibi bütün üreticilerimizi buluşturacaktır. Bu pazar, Kayserimizin tüm ilçelerini kapsadığı gibi komşu illere de hizmet verebilecektir." ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç, ayrıca söz konusu proje ile hem ekonomiye katkı sağlanacağını hem istihdamının artırılacağını hem de bölgesel kalkınmanın sağlanacağını sözlerine ekledi.