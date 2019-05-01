Büyükkılıç'tan Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerine ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilk olarak Akkışla ilçesinde Belediye Başkanı Ayhan Arslan'ı ziyaret ederek ilçe halkına seçimlerde Cumhur İttifakına sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Büyükkılıç daha sonra Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'ı ziyaret ederek belediye birimlerini gezdi ve personelle sohbet etti.

Kızılırmak üzerindeki tarihi Şahruh Köprüsü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, köprünün korunması için yeni bir köprü yapıldığını kaydetti.