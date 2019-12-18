Büyükkılıç ve belediye başkanları İncesu'da

Genel 18.12.2019, 13:32
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Büyükkılıç ve belediye başkanları İncesu'da
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KAYSERİ (AA ) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’i ziyaret etti.

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediye başkanları, İlmek'e AK Parti'ye katıldığı için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını İlmek'e hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, "Her zaman söylediğim gibi birlik ve beraberlik ne kadar sağlam olursa işlerimiz de o kadar rast gider. Kıymetli İncesulu hemşehrilerimize güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek’e AK Parti’ye hoşgeldin diyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Heyet, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek, partililerle görüştü.

#Ak Partiden İncesu Ziyareti.
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