Büyükkılıç, iftarda vatandaşlarla buluştu

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Mahallemde iftar var" etkinliği kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Turan Mahallesi'ndeki vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Ramazan ayının sosyal belediyecilikte sınav ayı olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu sofralar birlik ve beraberliğimizin adeta ortak adresi olmaktadır. Bu huzur, sükunet ve birliktelik çok önemlidir. Bu etkinliklerimiz sosyal belediyecilik anlayışımızın en iyi örneğidir. Ramazanın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşuyla paylaşılır. Özellikle bu tür mahalle ve toplu iftarlarda vatandaşlar bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar."







