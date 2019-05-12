ANKARA (AA) - Ankara'da görevli yabancı büyükelçiler, "9 Mayıs Avrupa Günü" etkinlikleri kapsamında, "Avrupa Ormanı"na fidan dikti.

9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, AB İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle Yenimahalle'de "Avrupa Ormanı Fidan Dikimi Töreni" düzenlendi.

Törene, AB Başkanlığı Mali İşbirliği- Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Gabriel Munuera Vinals'ın yanı sıra Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve davetli katıldı.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği- Proje Uygulama Genel Müdürü Özcan, burada yaptığı konuşmada katılımcıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü ve Anneler Günü'nü tebrik etti.

AB'nin kuruluş sürecindeki fikir babalarından Jean Monnet'in "Biz devletler koalisyonu kurmuyoruz, insanları birleştiriyoruz" sözünü hatırlatan Özcan, Türkiye ve AB Türkiye Delegasyonu'nun Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle tıpkı bu ifadede yer aldığı gibi insanların bir araya geldiğini vurguladı.

Bugün düzenlenen fidan dikme etkinliğinin bu faaliyetlerin en anlamlılarından biri olduğunu belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni fidanlar dikip yeni yolculuklara yeni süreçlere, yeni hayatlara burada can vermeye çalışacağız. Diğer taraftan Türkiye- AB ilişkileri açısından da benzer bir dönemdeyiz. 9 Mayıs'ta gerçekleşen Reform Eylem Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Helsinki ruhunu tekrar canlandırmak ve Türkiye- AB ilişkilerini de aynı ruhla tekrar önümüzdeki dönemde ilerletmeye tartıştığımız, bunlar için de adımlar attığımız bir dönemdeyiz."

Özcan, bu nedenle bugün dikilen fidanlara çok iyi bakmak, onları yaşatmak ve büyütmek gerektiğini vurgulayarak böylece ilişkilerde ulaşılan her büyük hedefin bu fidanların başında kutlanabileceğini söyledi.

- "Orman alanımızı 1,8 milyon hektar artırdık"

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Aybal da Türkiye'nin orman varlığını her geçen gün daha da artırdığını belirterek "2023 yılına kadar orman varlığımızı ülke karasal alanının yüzde 30'una çıkarmak maksadıyla durmadan çalışıyoruz." dedi.

Aybal, dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söyleyerek "Sadece son 16 yılda 5,3 milyon hektar alanda çalışmalar yapılarak 4 milyar 300 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Orman alanımızı 1,8 milyon hektar artırarak 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Avrupa Günü vesilesiyle kurulacak hatıra ormanına bugün 150 fidanın dikileceğini belirten Aybal, "Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin" şeklindeki hadis-i şerifi hatırlatarak herkesi daha yeşil bir Türkiye oluşturmak için fidan dikmeye davet etti.

- "Hepimizin annesi olan doğayı unutmayalım"

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da Avrupa Günü'nü fidan dikimi ile kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek saatlerini ekrana bakarak kapalı alanlarda geçiren insanlar için ağaç dikmenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Gutu, ağaçların ve ormanların, BM 2030 hedeflerine ulaşmada önemli rol oynadığını ifade ederek sürdürülebilir orman yönetiminin dünyanın enerji ve su ihtiyaçları için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Özellikle büyük şehirlerdeki ağaçların kirlilik için mükemmel filtreler olduğunun altını çizen Gutu, "Seğmenler ve Kuğulu Park'ta düzenli yürüyüş yapanlar enerji seviyesindeki ani artış hissinin ve rahatlamanın ne olduğunu bilirler. Ağaçların ve ormanların hayatımızdaki rolü ve sürdürülebilirliği sınırsızdır." diye konuştu.

Gutu, Avrupa Günü'nün yanı sıra Orman Genel Müdürlüğünün de 180. yıl kuruluş yıl dönümünü ve Anneler Günü'nü kutladığını belirterek "Bugünü kutlarken hepimizin annesi olan doğayı da unutmayalım." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Gabriel Munuera Vinals da yaşanan iki büyük savaşın ardından o dönemde Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın ortaya attığı fikir ile kurulan AB'nin, barış ve istikrarla aynı anlama geldiğini söyledi.

AB değerlerinin, çok taraflılığı destekleyen paydaşlarla yürüyen bir süreçte ilerlediğini belirten Munuera Vinals, Türkiye ve AB'nin ortak olduğunu ve benzer değerleri paylaştığını vurguladı.

Tören, fidanların dikilmesinin ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.







