Büyükelçiden ERÜ Rektörü Çalış'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Iqbal ile Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi ve Endonezya’daki devlet üniversiteleri arasında yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Çalış, ziyarette yaptığı konuşmasında Endonezya’yı kardeş ülke olarak gördüklerini söyledi.



Rektör Çalış, "Biz üniversite olarak yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin üniversitemizde eğitim almalarına büyük önem veriyoruz. Üniversitemizde okuyan 45 Endonezyalı öğrencimiz var. Erciyes Üniversitesi olarak Endonezya’daki devlet üniversiteleri ile işbirliği çalışmaları yapmak istiyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki yıl Endonezya’ya ziyaret planlıyoruz. Endonezya’daki devlet üniversiteleri ile öğrenci ve akademisyen değişiminin yanında, ortak işbirliği çalışmaları yürüterek kardeş üniversite de olmak istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Iqbal da konuşmasında, Endonezya ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve eğitim işbirliklerinin önemine değindi.



Iqbal, "Kayseri, ticaret şehri. Ziyaretimizde ticari anlamda işbirliği çalışmalarına önem veriyoruz. Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gören ülkemizden öğrenciler var. Öğrencilerimiz, Erciyes Üniversitesinde olmaktan mutlu. Erciyes Üniversitesi ile ülkemizdeki üniversiteler arasında yapılacak her türlü eğitim işbirliğine gereken desteği vereceğiz." diye konuştu.

Çalış, ziyaretin sonunda, Büyükelçi Lalu Muhammed Iqbal’a üniversitenin gümüş tabağını, Büyükelçi Iqbal’a ise Rektör Çalış’a heykel ve kahve hediye etti.

Iqbal’e ziyaretinde, Endodezya’nın Kayseri Fahri Konsolosu ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da eşlik etti.