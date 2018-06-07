Büyükçekmece'nin 'akıllı hastanesi' hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Konfor ve teknolojinin bir araya getirildiği konseptiyle dikkatleri üzerinde toplayan Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Büyükçekmece sahilindeki eski devlet hastanesinin ekonomik ömrünü tamamlamasının ardından ulaşım kolaylığı sağlanabilecek başka bir lokasyona inşa edilen yeni hastane, vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

İstanbul'un hızla büyüyen ilçelerinden biri olarak adından söz ettiren Büyükçemece'ye ve çevre ilçelere de sağlık hizmeti sunulacak hastane, 66 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

"Akıllı bina" konseptiyle önce çıkan ve 235 yatak kapasitesine sahip hastanede odaların 12'si süit, 54'ü tek, kalanlar ise çift kişilik olarak tasarlandı.

Ayrıca hastanede, 12'si erişkin, 15'i yenidoğan, 5'i çocuk, 5'i de genel cerrahi olmak üzere 37 yataklı 4 yoğun bakım ünitesi yer alıyor.

Ameliyathanelerinin yanı sıra, doğumhaneye de sahip olan hastanede, 62 poliklinik buluyor.

Şu anda 18 poliklinikte hasta kabulüne başlanan hastanenin, 927 metrekare kapalı alana sahip acil servisinin, çocuk ve yetişkin acil olmak üzere iki alanda hizmet vermesi planlanıyor.

Hastanenin, birkaç hafta içerisinde tüm branş ve hizmetleriyle tam kapasite şeklinde hizmet vermesi bekleniyor.

"2018 İstanbul'da sağlık yatırımının en önemli yılı"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'i İstanbul'da sağlık yatırımlarının en önemli yılı olarak kabul ettiklerini söyledi.

İstanbul'da hastane altyapılarını fiziki anlamda yenilediklerini aktaran Memişoğlu, poliklinik hizmetine başlanan Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesinin de yeniden yapılarak hizmete açıldığını söyledi.

Memişoğlu, "Daha önce bölgede küçük bir hastanemiz vardı. O hastanenin yerine, başka bir alanda ama çok daha büyüğü, yaklaşık 66 bin 54 metrekarelik bir kullanım alanına sahip, 200'den fazla yatağı, 37 yoğun bakımı, 12 ameliyathanesi olan, fiziki anlamda bütün yatakları nitelikli çok güzel bir hastaneye kavuştuk. Stratejik bir yerde, tam E5 kenarında." diye konuştu.

Bölgenin yatak kapasitesi anlamında İstanbul'un en düşük kapasitesi olan bölgesi olduğunu ancak yeni hastanenin yanı sıra, Beylikdüzü'nde hizmete sunulan hastaneyle birlikte bunun artırıldığını anlatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Birkaç hafta içerisinde hastanemiz tam kapasiteye ulaşacak. Büyükçekmece halkına 'hayırlı olsun' diyoruz. Hemen hemen hastanemizde her branş var. Özellikle bu bölge acil hizmetlerinin yoğun olacağı bir bölge. Burayı, yoğun bakımın olacağı, doğumundan yaptırılacağı, çocuk hizmetinin de sunulacağı bir hastane olarak öngörüyoruz. Özellikle ana ulaşım hattanın kenarında olması önemli. Bu hastanenin özellikle travmayla ilgili branşları burada hizmet etmeye başlayacak. Özellikle acil hizmetler anlamında hastanemizin çok daha etkin hale geleceğini düşünüyoruz."

"İstanbul'u sağlığın baş şehri yapmak istiyoruz"

Kemal Memişoğlu, artık hastaneleri küçük konseptlerde yapmadıklarını, Sağlık Bakanlığının bu konuda bir standardının bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok lüks bir hastane ve insanımıza layık olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da hem özel hem kamu sektörü sağlıkta özellikle altyapı anlamında belli bir standartın üstünde binalarla hizmet vermeye başlıyor. Sene sonuna kadar İstanbul'da yaklaşık 4 bin yatak kapasitesini hizmete sunmuş olacağız. Şu ana kadar 2 bin 600 yatağı insanlarımızın hizmetine sunduk. Sultanbeyli, Tuzla, Taksim İlk Yardım ile Sarıyer'deki hastanemiz hizmete başladı. Bu tür yapılar devam ediyor. Seyrantepe'yi bitiriyoruz. Sultangazi bununla beraber geliyor. Gaziosmanpaşa'daki fizik tedaviyi açtık. Fizik tedavi olarak da 400 yataklı Türkiye'nin en büyük fizik tedavi hastanesini Bahçelievler'de bitirme aşamasındayız. Üç tane de büyük hastanemiz var. Kartal, Göztepe ve Okmeydanı da biner yataklı, bunları da sene sonu hizmete alacağız."

İstanbul'da hizmete alınacak şehir hastanelerine ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, Başakşehir'deki hastanenin inşaatında yüzde 10-15 bandına gelindiğini, Sancaktepe'deki hastanenin de projesinin bitme aşamasında olduğunu aktardı.

Memişoğlu, İstanbul'u sağlığın baş şehri yapmak istediklerini dile getirerek, sözlerini, "Sağlıkta inanılmaz yerdeyiz. Biz sağlıkta Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle çok önemli konuma getirmiş durumdayız. Özellikle bölgemizdeki hem Türk Cumhuriyetlerinde hem Yakındoğu'da hem Avrupa'da sağlığı iyi almak isteyen insanların da buraya gelip sağlık hizmeti alacağı bir ülke olmak istiyoruz. Hedefimiz budur." diye tamamladı.