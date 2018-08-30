Büyük Zafer'in 96. yılı kutlanıyor

ANKARA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

TBMM'nin Dikmen Kapısı önünden başlayan yürüyüşe, tören birlikleri karargahı, muharip ve iç güvenlik gazileri ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gazi olanlar da katıldı.

Askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmi geçitte, Cumhurbaşkanlığı Bandosu, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Deniz ve Hava kuvvet komutanlıklarından oluşan Karma Bando, marşlar çaldı. Bandonun seslendirdiği Gençlik Marşı'na, töreni izleyen vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti.

Törende, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil eden askerlerin bulunduğu "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı. Türk bayraklarıyla geçit törenini izlemeye gelen vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kortejde, jandarma ve emniyetin motosikletli timlerinin yanı sıra AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ekipleri de yer aldı.

Atatürk Bulvarı boyunca yürüyen korteji, Ulus'taki eski Meclis önünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği karşıladı. Birliğin çaldığı marşlara zaman zaman vatandaşlar da katıldı.

TBMM önünden saat 13.30'da başlayan geçit töreni, Ulus'taki eski Meclis'in önünde saat 15.00'te sona erdi.

Güzergah boyunca, emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Atatürk Bulvarı'na çıkan bütün yollar kapatılırken, atlı polislerin de olduğu ekipler güzergahta güvenliği sağladı.