Büyük zaferin 96. yılı kutlanıyor

ANKARA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

Gölbaşı ilçesindeki SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek isteyen çok sayıda kişi, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi çevresi ile Mogan Gölü kıyısına akın etti.

SOLOTÜRK de yaptığı gösteriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, burada yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda SOLOTÜRK'ü Gölbaşı semalarında görmenin herkesi mutlu ettiğini belirterek "Bu anlamlı günde bize bu mutluluğu, gururu yaşattığı için dosta güven, düşmana korku salan SOLOTÜRK ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık yarım saat süren gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı.