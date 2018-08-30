Büyük Zafer'in 96. yıldönümü kutlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ta, Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören daha sonra Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önündeki alanda devam etti. Burada da günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, halk oyunları ekibi ve okçuluk takımı gösteri sundu.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

Öte yandan tören alanında, elinde Türk bayrağı ile simit satan 10 yaşındaki Danişment Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Efe Karaca'yı gören Sivas Valisi Davut Gül, çocuğun tüm simitlerini satın alarak törene katılan çocuklara ikram etti. Karaca, simitlerini alan Vali Gül'e teşekkür etti.

- Nevşehir

Nevşehir'deki tören valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlama programı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kompleksinde bulunan çim sahada devam etti.

Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve öğrencilerin şiir okumasının ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) görevlileri tarafından düzenlenen gösteriler büyük beğeni topladı.

- Kırşehir

Kırşehir'de, Vali İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende, Vali Akın, daire müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları başkanlarının tebriklerini kabul etti.

Kırşehir Valiliği önündeki törende Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı, kahramanlık türküleri seslendirdi.

Aşıkpaşa Mesleki Eğitim ve Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Temel Recai Yağmur, törende yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zafere giden yoldaki kahramanlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı konulu şiirlerin okunmasının ardından resmi geçitle sona eren törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, daire müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.