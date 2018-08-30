Büyük Zafer'in 96. yıldönümü kutlanıyor

KONYA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da tören düzenlendi.

Konya Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanlığında görevli Binbaşı Serdar Türk, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kurulmasında temel teşkil eden kurtuluş mücadelesinin bayraklaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünün gururla kutlandığını söyledi.

Zafer Bayramı'nın milletin bağımsızlığa tutkusunu simgeleyen, eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Türk, "19 Mayıs 1919'da alevlenen bağımsızlık ateşiyle başlayan Türkün kurtuluş mücadelesi, 1. ve 2. İnönü Zaferleri ile körüklenmiş, Sakarya Meydan Muharebesi'yle perçinlenmiş, en nihayetinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılmasıyla bir destana dönüşmüş ve Türk milleti, büyük adını, gücünü dünyaya bir kere daha kanıtlamıştır." diye konuştu.

Törende, Meram Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Naras ile Kıbrıs gazisi Mustafa Bayındır şiir okudu, ortaokul öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, bazı milletvekilleri, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.

- Karaman

Karaman'da, Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Vali Fahri Meral ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kutlamalar İsmet Paşa Caddesi'nde devam etti.

İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Kıvanç Savin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, resmi geçitle sona erdi.

- Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma Yüzbaşı Çelebi Bağcı, törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un, Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyen düşmana hak ettiği dersin verildiği gün olduğunu söyledi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Kılıçaslan İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisinin ardından program, askeri geçit töreniyle sona erdi.