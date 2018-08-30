Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara, Hafik, Şarkışla, Suşehri ve Ulaş ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Zara Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Onur Güner tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Reşit Akif Paşa İlkokulu öğrencisi Sude Naz Kurt kahramanlık ve 30 Ağustos temalı şiir okudu.

Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, tebrikleri kabul etti.

- Hafik

Hafik ilçesindeki tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Doğanşar Kaymakamı ve Hafik Kaymakam Vekili Mustafa Serin ile Belediye Başkanı Mitat İlhan'ın çelenk sunmasıyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önemini belirten konuşma yapıldı. Daha sonra Kaymakam Serin, makamında tebrikleri kabul etti.



Törene, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır, İlçe Emniyet Amir Vekili Kıdemli Başpolis Birol Sipahi, askeri erkan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Şarkışla

Şarkışla ilçesindeki tören, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz tarafından çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Sedat Gür, yaptı, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Kutlamalara, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Doğan Yıldırım, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Osman Özkan, resmi kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

- Suşehri

Suşehri ilçesinde, gerçekleştirilen törende, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Personel Asteğmen Ali Meşe, yaptı.

Törenin ardından makamında tebrikleri kabul Kaymakam Uzunoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos zaferinin, kahraman ordu ve aziz milletin şanlı tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Uzunoğlu, "Kutsal vatanımızın, milli ve manevi değerlerimizin korunması, milletimizin hürriyeti ve istiklali uğruna verilen büyük mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 96. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

- Ulaş

Ulaş ilçesindeki tören, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na, Ulaş Kaymakam Vekili Musa Aydemir ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün'ün çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Günün önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Akif Yılmaz, "Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan bu zaferin 96. yıl dönümünde böyle bir milletin ecdadı olmakla gurur duyuyoruz. Bu bayram, Türk milletine ve onun bağrından çıkan kahraman ordusuna kutlu olsun." dedi.

Daha sonra Kaymakam Aydemir, tören alanında tebrikleri kabul etti.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutan Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ayhan Turaneri , askerler, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.



