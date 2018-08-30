Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla tören düzenlendi.

İlçede gerçekleştirilen tören, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Daha sonra programda günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı. Program öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Törene, Gölbaşı Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, CHP İlçe Başkanı Bülent Elikesik, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, meclis üyeleri, birim müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.