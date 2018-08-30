Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye ve İlçe...