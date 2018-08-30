Büyük Zafer'in 96. yıl dönümü kutlanıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Jandarma Komutanlığı çelengi sunuldu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, Kaymakam Zikri Şahin'in makamında devam etti.
Törene, Kaymakam Şahin'in yanı sıra Belediye Başkanı İbrahim Uyar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Program şehitlik ziyareti ve gazi ailelerin ziyaretlerinin ardından sona erdi.