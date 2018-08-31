Büyük Zafer resepsiyonla kutlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

Kentteki bir restoranda verilen resepsiyonda, davetlileri Vali Kamçı karşıladı.

Kamçı, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu söyledi.

Zaferin çok zorlu şartlarda kazanıldığını anlatan Kamçı, "Ülkemizi parçalamak isteyen işgalciler çaresiz kalırken, tüm dünya milletimizin izzetli direnişine tanıklık etmiştir. Bugün de terör örgütleri ve onların yönlendiricilerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Resepsiyona, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, kaymakamlar, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



