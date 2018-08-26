Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'de tören

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi.

Merkeze bağlı Kocatepe beldesi sınırları içindeki büyük taarruz emrinin verildiği bölgede düzenlenen törende, Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin Metehan'dan, Alparslan'a, Fatih'ten, Atatürk'e, Malazgirt, İstanbul, Mohaç, Sakarya, Büyük Taarruz, 15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı zaferleri gibi şan ve şerefle dolu olduğunu söyledi.

"Atatürk, tarihi 'Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri' emrini burdan vermiştir"

Türk milletinin düşmanlarına Sakarya'da "dur" dediğini, Büyük Taarruz ile zaferini, 15 Temmuz'da da demokrasi ve milli birliğini pekiştirdiğini ifade eden Şan, şunları kaydetti:

"Kutsal vatan topraklarını istilaya ve milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı, yüce milletimiz ve kahraman ordumuzun sarsılmaz azmi, yüksek irade gücü, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan büyük zaferin taarruz emri, 26 Ağustos 1922'de üzerinde bulunduğumuz Kocatepe'den verilmiştir. Türk milleti bütün varını, yoğunu ortaya koyarak, toplam 220 bin kişilik Yunan ordusuna karşı, 198 bin kişilik bir ordu oluşturulmuştur. Düşman ordusu 4 günlük çetin muharebe sonucu 30 Ağustos 1922'de dört taraftan sarılarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ateş hatları arasında bizzat idare ettiği savaşta tamamen yok edilmiş veya esir alınmıştır. Müteakiben Mustafa Kemal Atatürk, tarihi 'Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri' emrini burdan vermiştir. Bu nedenle, bu savaş 'Başkomutan meydan muharebesi' adını almıştır. Türk'ün kılıcı düşmana bu kez Kocatepe'den indirilmiş ve ordularımız 10 gün gibi kısa sürede 450 kilometre yol katederek 9 Eylül'de İzmir'e gitmiştir. Bu Zaferle TBMM Anadolu'da kesin egemenlik sağlamıştır. Büyük Taarruz, harp prensiplerinin savaş meydanında kusursuz uygulandığı nadir muharebelerden birisidir."

Törende Yüzbaşı Barış Dinç de katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlattı.

Ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ne çelenk bıraktı.

Törene, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Tamer Sert, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Canan Tükelay