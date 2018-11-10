Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ANKARA (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılında Ankara'nın ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.

Kızılcahamam'daki tören 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törene Kaymakam Mehmed Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Garnizon Komutanı Kadir Bilgi ve Cumhuriyet Savcısı Serkan Celbek ile kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Atatürk'ün öldüğü saat 09.05'te başlayan siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden törende, şiirler okundu, oratoryo sunuldu ve türkü dinletisi yapıldı.

- Kahramankazan

Milli Egemenlik Parkı'ndaki törende Kaymakam Engin Aksakal ve protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunun ardından tören Aile Yaşam Merkezinde devam etti. Buradaki etkinlikte Kahramankazan Fatih Ortaokulu öğrencilerince Atatürk konulu şiirler okundu, oratoryo sunuldu.

Programda ilçedeki okullar arasında düzenlenen "Atatürk'e mektup" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



- Beypazarı

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene ilçe kaymakamı Can Aksoy, belediye başkanı Tuncer Kaplan ile protokol üyeleri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından törenler Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde devam etti.

Burada Beypazarı Evliya Çelebi Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda öğrenciler şiirler okudu.

- Gölbaşı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na ilçe kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Fatih Duruay çelenk bıraktı.

Saatlerin 09.05'i göstermesiyle başlayan siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin ardından Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezinde anma etkinliği düzenlendi.

- Yenimahalle

Batıkent Meydanı'nda gerçekleştirilen törene belediye başkanı Fethi Yaşar ve ilçe protokolü katıldı.

Gençlerin bağımsızlık meşalesini yakmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Başkan Yaşar, Atatürk'ün yaktığı ışığın ilelebet yanacağını, kurduğu Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını kaydetti.

- Şereflikoçhisar

Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirilen törende saygı duruşundu bulunuldu.

Nizamülmülk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen anma töreninde konuşanTatbikat Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Üsteğmen Yasin Uğuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir 10 Kasım sabahı sona eren maddi hayatının şimdi yüreklerde ve beyinlerde yaşadığını dile getirdi.

Törende, Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri ile müzik öğretmenleri tarafından sunulan oratoryo gösterisinin ardından ana sınıfı öğrencilerinin sahneledikleri ''Atatürk Çocukları'' adlı gösteri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında, ''Atatürk'' temalı fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.