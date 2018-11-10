Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitede düzenlenen törende, üniversite yönetimi, akademik, idari personel ve öğrenciler, daire başkanlıkları binası önünden Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü.

Kültür Merkezi'ndeki törende 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili belgeselin izlenmesinin ardından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın’ın "Benim Gözümden Atatürk" konulu konferans verdi.

Anma töreninin ardından "Ata’ya Saygı" koşusu gerçekleştirildi ve koşuda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Törene, Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nda düzenlenen anma töreninde saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının sonrasında oratoryo gösterisi sahnelendi. Gösteride türküler söylendi ve şiir okundu.