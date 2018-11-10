Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

NEVŞEHİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Derinkuyu ilçesinde tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda, Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Ahmet Balcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Anma töreni, Hakkı Atamulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti.
Buradaki programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, sunumlar yapıldı ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Öğrencilerin sahnede birlikte okuduğu Atatürk Marşı ile program sona erdi.