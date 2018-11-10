Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

YOZGAT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında bütün yut genelinde olduğu gibi Yozgat'ın Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Sarıkaya, Sorgun, Yenifakılı ve Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Sarıkaya ilçesinde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.

Daha sonra anma programı Sarızeybek İş ve Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Salonu'nda devam etti.

Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlanan programda Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı sinevizyon gösterileriyle anlatıldı.

Öğrencilerin okuduğu şiirin ardından program, oratoryo gösterisiyle son buldu.

Programa, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Deveci, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek, Sorgun, Yenifakılı ve Yerköy ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.