Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Seçen, son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirilen kalkınma hamleleri ile saygınlığını tüm dünyaya kabul ettiren Türkiye Cumhuriyeti'nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920'li yıllarda hedeflediği çizgiye ulaşma kararlılığı içerisinde olduğunu ifade etti.

20. yüzyılın başlarında vatan topraklarını paylaşmaya karar vermiş işgal kuvvetlerine karşı, yüce Türk Milleti ile aynı inanç içerisinde hareket ederek kıvrak zekası, kararlılığı ve dinamik gücü ile yenilmez Türk gücünü tüm dünyaya ilan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün, bağımsızlığın kazanılmasının hemen ardından harap ve virane hale gelmiş ülkeyi, baştan başa kalkındırmak için ciddi çaba harcadığını vurgulayan Seçen, şunları kaydetti:

"Ülke insanlarını eğitimden sağlığa, sosyal yaşam düzeyinin geliştirilmesinden teknolojik alandaki gelişmelere kadar bir çok alanda uygar milletler seviyesine yükseltebilmek için özverili bir çalışma ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk, gençlere armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda müreffeh dünya milletlerinin seviyesini bile geçeceği inancını hiçbir zaman yitirmemiştir. Öyle inanıyorum ki, özellikle ülkemizde son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirilen büyük kalkınma hamleleri ile Atatürk'ün hedeflediği çizgiye ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Bugün yaşadığımız ülke, bir çok yönden tüm dünya insanları tarafından gıpta uyandırmakta ve örnek bir ülke olarak gösterilmektedir. Bu ülkede yaşayan herkes, gelinen bu noktanın daha da ileri düzeyine ulaşmak için de devleti ile bütünleşerek kararlı bir çaba içerisine girmektedir."

