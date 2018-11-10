Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

KAYSERİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) anma töreni düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Kayseri Üniversitesi Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

ERÜ Rektör Yardımcısı Kılıç ile Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Boztosun’un, Atatürk heykeli önüne üniversitelerinin çelenklerini bırakmasıyla başlayan anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Korosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.