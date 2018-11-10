Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

KARAMAN/AKSARAY/AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da tören gerçekleştirildi.

Karaman'da Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Saatler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'i gösterdiği sırada sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra anma programı Güzel Sanatlar Lisesi salonunda devam etti.

Törene, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ile çok sayıda kişi katıldı.

- Aksaray

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Anma töreni, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koronun Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirmesiyle sona erdi.

- Afyonkarahisar

Kocatepe Parkı'nda düzenlenen tören Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalmasıyla beraber yolda yürüyen vatandaşlar, araç sürücüleri saygı duruşunda bulundu.



Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan katıldı.