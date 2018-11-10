Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SAMSUN (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat'ta tören düzenlendi.

Samsun'daki tören, Anıt Park'ta gerçekleştirildi. Vali Osman Kaymak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren sesiyle Samsun'da adeta hayat durdu. Araçları ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar sokağa çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra İstiklal Marşı'nın okuduğu törende Vali Kaymak, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı, oratoryo sunuldu, öğrenciler şiirler okudu.

- Tokat

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak, yarıya indirildi.

- Sinop

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş ile siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.



İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

- Çorum

Çorum Yunus Emre Parkı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçekler bırakıldı.



Tören, Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Atatürk'ü anma programıyla son buldu.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törende, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı. Saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.



Tören, Saraydüzü Kışlası'nda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

- Çankırı

Çankırı'da Anıt Alanı'ndaki törende Vali Hamdi Bilge Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde Atatürk Fotoğrafları sergisi açıldı. Tören, Atatürk'ü anma programıyla sona erdi.

Törene katılanlara, Fidanlık Müdürlüğü tarafından Atatürk anısına sedir fidanı dağıtıldı.

- Kastamonu



Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Tören, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi salonunda hazırlanan anma programının ardından son buldu.

Programa, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.







