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"Büyük Boyner İndirimi" başladı

İSTANBUL (AA) - Boyner, çok sayıda ürüne yüzde 50'ye varan indirim uyguladığı "Büyük Boyner İndirimi" kampanyasını başlattı.Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyaca ünlü moda markaları ile Boyner özel...

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:48
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İSTANBUL (AA) - Boyner, çok sayıda ürüne yüzde 50'ye varan indirim uyguladığı "Büyük Boyner İndirimi" kampanyasını başlattı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyaca ünlü moda markaları ile Boyner özel markalarına ait kadın, erkek, çocuk ve ev koleksiyonlarındaki çok sayıdaki üründe uyguladığı yüzde 50'ye varan "Büyük Boyner İndirimi" ile müşterilerini Boyner ve boyner.com.tr'ye davet ediyor.

"Büyük Boyner İndirimi" ile Axess ve CardFinans'a özel 9 aya kadar taksitle ödeme imkanı da sunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Boyner
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