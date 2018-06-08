"Büyük Ankara mitingine 170 bin civarı katılımcı bekliyoruz"

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak büyük Ankara mitingine ilişkin, "160 bin-170 bin civarı katılımcı bekliyoruz. Bu bir rekor olacak." dedi.

Özcan, AK Parti'nin yarın gerçekleştirilecek büyük Ankara mitingine ilişkin, 19 Mayıs Stadyumu'nda açıklama yaptı.

Mitingin büyük bir şölen havasında geçeceğini vurgulayan Özcan, yaklaşık 5 gündür gençlik kolları, kadın kolları, il, ilçe, mahalle teşkilatlarıyla birlikte çalışma yaptıklarını aktardı.

Özcan, aynı zamanda milletvekili adayları aracılığıyla halka açık iftar ve sahur programları ile de yarın yapılacak mitingin vatandaşlara duyurulduğunu bildirdi.

"Büyük mitingimizi böylesine güzel bir statta gerçekleştiriyoruz." diyen Özcan, 19 Mayıs Stadyumu'nda 1936'dan bu yana birçok milli maçın da oynandığına işaret etti.

- "Yeni bir stat haline dönüştürecek çalışmalar başlayacak"

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, seçim vaatleri arasında 19 Mayıs Stadyumu'nun da bulunduğunu belirterek, statta yarın son programın yapılacağını ve bunun açıklamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını anlattı.

Özcan, "Bu programımızdan sonra da burayı yeni bir stat haline dönüştürecek çalışmalar başlamış olacak." dedi.

Büyük bir stat haline dönüştürülecek alanda Avrupa takımlarını da ağırlama temennisinde bulunan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara için yarın güzel müjdeleri açıklayacağını, tüm dünyaya mesajları olacağını aktardı.

"Tüm Ankaralı hemşehrilerimize davetimizi tekrar yenilemek istiyorum." diyen Özcan, mitingin yarın saat 16.00'da başlayacağını duyurdu.

Özcan, basın mensuplarının katılımcı sayısıyla ilgili sorusu üzerine, "100 binin üzerinde yani 160 bin-170 bin civarı bir çalışmamız var. Bu bir rekor olacak." yanıtını verdi.

Stadın içine giremeyecek vatandaşların kurulacak büyük ekranlardan mitingi takip edebileceğini anlatan Özcan, vatandaşların ulaşımı için gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını vurguladı.