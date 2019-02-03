"Bütçenin nereye harcandığını bilmek vatandaşın hakkı"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yönetim anlayışında şeffaflığı hakim kılacaklarını belirterek, belediye bütçesinin nereye harcandığını bilmenin vatandaşın hakkı olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ Kültür Sarayı'nda Dernekler Federasyonları başkan ve üyeleriyle kahvaltılı programda bir araya geldi.



Özhaseki burada yaptığı konuşmada, Ankara için projeler hazırlarken vatandaşların ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını vurguladı. Özhaseki, “Biz şunu sorduk, ‘Vatandaşımız Ankara Belediyesinden ne istiyor’. Bu kapsamda 111 tane ayrı proje hazırladık. Bunları yapmaya Allah'ın izniyle gücümüz yeter. 15 senedir adayız diyenler böyle bir kitapçık ortaya koyamadılar. Onlar zannediyorlar ki 'Ona buna laf edip kamplaştırırım sonra oy toplayıp geçer giderim.' Geçti o günler geride kaldı.” diye konuştu.



Ankara’nın ilçe belediye başkan adayları için de araştırma yaparken "el-emin" sıfatını taşıyan isimleri seçmeye çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, "Koca koca şehirlere bütçeler teslim edeceğiz. O isim, ehliyet ve liyakat sahibi olmalı. Bilmeyen adamı işbaşına getirip bütçeleri teslim edemeyiz. Ne yapacağını bilmezse başlar milletin parasını çarçur etmeye.” ifadelerini kullandı.



Özhaseki, ilçelerle iş birliği halinde projeler geliştirmeye talip olduklarını belirterek, "Bilgimiz, birikimimiz de var, bunları yapacak gücümüz de var." dedi.

Yönetim anlayışının önemli olduğuna değinen Özhaseki, "Yönetim anlayışımızda şeffaflığı hakim kılacağız. Şeffaflık olmalı diyor herkes ama kim yapıyor. Bu çok önemli. 15 yıl boyunca belediye başkanlığım döneminde bütün ihaleleri belediyenin internet sitesinde yayınladım. O bütçenin nereye harcandığını bilmek sizin hakkınız. Bunları herkes bilmeli, bunlar canlı yayınlanacak.” diye konuştu.

Yönetim anlayışı kriterleri arasında tevazu sahibi olmanın önemine işaret eden Özhaseki, bunun yanı sıra o şehrin gelişimini sağlayacak projelere de imza atmanın gerekliliğini vurguladı.

Programa AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı da katıldı.

- “Burada bir saat konuştum, kimsenin onuruyla oynamadım”

Özhaseki, programı ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kazanmasıyla ilgili konuşan Özhaseki 2011 yılında Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiğinde hedefinde kendisinin olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun sahte belgelerle kendisi hakkında suçlamalarda bulunduğunu söyleyen Özhaseki, bunun üzerine dava açtığını anımsattı.

“Bütün bu yalanları aylarca devam ettirdi, sabırla bekledik.” diyen Özhaseki, daha sonra dava açtığını, atanan savcıların oy birliği ile belgelerin yalan olduğuna dair karar çıktığını dile getirdi.

Özhaseki, "Benim ona tavsiyem, iftira etmekten, insanların onuruyla ödemekten vazgeçsin. Makul düzeyde eleştiri yaptığında hiç kimse kimseye bir şey söylemez. Ben bu programda bir saat konuştum, kimsenin onuruyla da oynamadım.” diye konuştu.



Kazandığı ilk davanın tazminatıyla fakir fukaraya aş evlerinde sucuk ekmek dağıttığını belirten Özhaseki, “Şimdi Ankara’da Ankara döneri dağıtacağım. Bu paraya ellemeyeceğim ama Ankara halkı istifade etsin istiyorum. Önümüzdeki günlerde bunu dağıtacağım." dedi.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile aralarında Ankara'ya yönelik projelere ilişkin geçen tartışmanın hatırlatılması üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"Acaba bir kitapçık yayınladılar mı? Kitapçık yayınlamak bir belge yayınlamaktır. 5 sene sonra insanların huzuruna çıkıp bu konuda yüzleşmektir. Bu cesaret ister. 'Su ucuzlasın' gibi popülist bir şey ya da sosyal medya üzerinden bir şey, geçti bugünler. Ankara’yı yönetecek insanın Ankara hakkında bilgisi olması lazım, geçmişte büyükşehirleri yönetme tecrübesi ve deneyiminin olması lazım. Bu konuda bilgi ve birikim olmadan Ankara gibi bir metropol şehir yönetilmez."

- 15 Temmuz gazilerine ziyaret

Özhaseki ve beraberindeki heyet daha sonra 15 Temmuz gazisi Erkan Ölçücüoğlu ile darbe girişimi sırasında şehit olan İbrahim Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Gazi Ölçücüoğlu'na Türk bayraklı plaket veren Özhaseki, gazilerin çocuklarına da oyuncak hediye etti.