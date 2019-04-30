BÜSAM'da Mimar Sinan anlatılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi'de her hafta Mimar Sinan Okumaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ Konferans Salonu'ndaki Mimar Sinan Okumları'na bu hafta Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Sencer Erkman katıldı.

Halka açık düzenlenen etkinliğe BÜSAM öğrencilerinin yanı sıra ERÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri de katıldı.

Osmanlı mimarisinde 'Mukarnas Tasarımının Gelişimi' konusunda sunum yapan Erkman, Mimar Sinan'ı anlamak için miras bıraktığı eserlerin iyi incelenmesi gerektiğini belirtti.

Erken dönem Selçuklu mimarisiyle birlikte gelişmeye başlayan mukarnas (İslam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşidi) uygulamalarının tarihi seyri hakkında bilgi veren Erkman, "Mukarnas tasarımının gelişimini izlemek açısından Kayseri'deki eserler hazine değeri taşıyor. Selçuklu döneminin en güzel ve en yetkin örnekleri şehrimizdeki tarihi eserlerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Erkman, Kayseri'de bulunan cami, medrese ve türbelerde gerçekleştirilen mukarnas uygulamaların yansımalarının Mimar Sinan’ın eserlerinde de görüldüğünü kaydetti.

Her hafta cumartesi günleri yapılan etkinlik, 4 Mayıs'ta Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin katılımıyla sonlanacak.