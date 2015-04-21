Bursalı Hattatlardan Bursa Şehitlerine Vefa

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Kireçtepe Bölgesi’ndeki Bursa Seyyar Jandarma Taburu ile Gelibolu Jandarma Taburu’nun bulunduğu şehitlikteki mezar taşları üzerindeki yazılar, Bursalı hattatlar tarafından okunarak yenilendi.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Kireçtepe’deki 8 şehitliğin düzenlenmesini tamamladı. Eski mezar taşlarının üzerinden yarım kalan yazıların pelur kağıtlara kömür tozu ile kopyasını çıkartan Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar Derneği üyesi hattatlar, yazıların eksiklerini tamamlayıp yeniden yazdı. Böylece orijinalinin tıpatıp benzeri mezar taşları yeniden yapılacak. Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından restore edilecek olan kabir taşlarının yazıları, hat ustaları Mahmut Şahin, Mustafa Özay Altın, Recep Ulu ve Demir Ali Kurtulmuş tarafından elden geçiriliyor.Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hattat Mustafa Özay Altın, “Kireçtepe Bursa Seyyar Jandarma Taburu ile Gelibolu Jandarma Taburu’nun bulunduğu şehitlikte mezar taşları üzerindeki silinmiş yazıları orijinaline uygun olarak yeniledik. Bu çalışmada şehitlikte bulunan kabir taşlarındaki deformasyonlar giderilip, Osmanlıca yazıları restore ediliyor. Bab-ı Nun ekibi olarak burada kabir taşlarını olması gerektiği şekilde, yazıları tekrar elden geçirerek yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önceden burası atıl durumda, bilinmez bir durumda iken Bursa Büyükşehir Belediyesi konuya el atarak şehitliğimizi en güzel şeklinde restore etti" dedi.