Bursa’dan Dünyaya Barış Mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle farklı ülkelerden Bursa’ya gelen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle farklı ülkelerden Bursa’ya gelen çocuklarla bir araya geldi. Rusya Özerk Bölge’den Tuva Cumhuriyeti, Bulgaristan, KKTC, Romanya ve Belarus’tan Bursa’ya gelen 170 öğrenciyi temsil eden heyet, Başkanvekili Karlık’ı Heykel’deki Tarihi Belediye Binası’nda ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle BURFOLK Bursa Halk Dansları ve Antrenörleri Turizm Tanıtma Derneği ve Gala Kültür Sanat Organizasyon tarafından gerçekleştirilen program çerçevesinde 4 gün boyunca Bursa’da konuk olacak olan öğrenciler, bugün Gölyazı, 22 Nisan Çarşamba günü (YARIN) Nilüfer FSM Hastane Alanı ve 23 Nisan Perşembe günü de gala konserinde Nilüfer Kara Fatma Heykeli’nin bulunduğu meydanda gösterilerini yaparak yöresel kültürlerini tanıtacaklarını söyledi. Bursa’yı çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, Başkanvekili Karlık’a ülkelerine has hediyeler takdim etti.BARIŞ VE DOSTLUK BURSA’DA CAN BULUYORBüyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, yabancı misafirlerini Bursa’da ağırlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilere Bursa hakkında bilgiler verdi. Karlık, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine değindiği açıklamasında da “Bizler her zaman barış ve huzurun yanındayız. Tüm dünya insanlarının mutlu ve huzurlu olmalarını istiyoruz. Kardeşlerimizin ziyaretleri de barış ve dostluk mesajlarını Bursa’dan dünyaya ulaştırıyor” diye konuştu.Karlık, ziyaretin sonunda öğrencilere Bursa’yı tanıtan hediyeler verdi. Ziyaretin ardından çocuklar, Karlık ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.