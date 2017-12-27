Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Bursa'da bin 100 polis ile 'Huzur Operasyonu'

Kent merkezinde bin 100 polisin katıldığı asayiş uygulamasında sabit nokta ve umuma açık yerlerde şüpheli kişilerin kimlik sorgusu yapılarak araçlar kontrol edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 01:43
Bursa'da bin 100 polis ile 'Huzur Operasyonu'
banner230

BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bin 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla başlatılan "Huzur Operasyonu", merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 30 mahallede sabit nokta ve umuma açık yerlerde gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Özel Harekat, Asayiş, Narkotik Şube Müdürlükleri ile Asayiş Ekipler, Motosikletli Polis Timleri, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma, Ahlak Büro Amirliklerine bağlı bin 100 personel katıldı.

Gruplara ayrılan ekipler, şüpheli gördükleri çok sayıda kişinin üst aramasını yaptı, kimliklerini sorguladı. Şüpheli araçları durdurarak arama yapan ekipler, kontrollerini umuma açık alanlarda sürdürdü.

İl Emniyet Müdürü Ak, operasyon yapılan bölgeleri yerinde denetledi.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ne gelen Ak, mahalle sakinleriyle sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.

Bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Ak, "uyuşturucuya savaş açtıklarını" söyledi.

Uyuşturucunun üstesinden tek başına polis olarak gelemeyeceklerini belirten Ak, "Sizlerin de desteğiyle bu noktaya geleceğiz. Çok güzel noktalara geldik ama bu yeterli değil. Kökünü kazıyacağız. Hep beraber bu mikrobu kazıyacağız. Artık bunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz. Terörle mücadeleyi nasıl belli bir noktaya getirdiysek bunu da öyle yapacağız." diye konuştu.

Muhabir: Mustafa Bikeç

Anahtar Kelimeler:
Asayiş UygulamasıBursaHuzur OperasyonuTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim