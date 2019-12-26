Son Dakika
Bursa'da ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir okulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci, hastanelerde tedavi altına alındı.
Genel 26.12.2019, 15:53
BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulunun bahçesinde kokuyu hisseden bazı öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.
Çocukların rahatsızlanması üzerine okula polis, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.
Olay sonrası bir süre bahçede bekleyen öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.
Ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
3°
hafif yağmur
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:51
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:12
|Akşam
|17:33
|Yatsı
|18:56