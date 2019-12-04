Bursa Valisi Canbolat: Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık

BURSA (AA) - İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile Uludağ'da oluşturulan kriz merkezine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, bölgede kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarına ilişkin bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı..

Canbolat, 1 Aralık Pazar akşamı ihbarın ilgili birimlere ulaşmasının hemen ardından saat 19.15 sularında Oteller Bölgesi'nde araştırma yapıldığını, Alpaslan ve Sarp'ın bu civarda olmadığı anlaşılınca da saat 03.00'e doğru arama tarama faaliyetine başlandığını söyledi.

Bölgede çok sayıda resmi ve sivil ekip bulunduğunu belirten Canbolat, "Burada AFAD var, AKUT var, ANDA var, İHH var, JAK var, JÖH var, NAK var BAKUT var, Yeşil Bursa Dağcılık var, Yıldırım Dağcılık var, ULUDAK var, TODOSK var ve gönüllü olarak katılan bir dağcımız da arama kurtarma ekipleriyle." dedi.

Vali Canbolat, termal kameraları bulunan jandarma insanlı keşif uçağı (JİKU) ile kurtarma helikopterinin de bölgede olduğunu aktardı."Allah'tan ümit kesilmez"

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama tarama çalışmalarının zaman zaman kesintiye uğradığını anlatan Canbolat, şunları kaydetti:

"Hem resmi personel hem de sivil kurtarma ekiplerinden oluşan 260'a yakın personelimizle arama devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye, delile rastlamadık. Bugüne kadar yapılan aramaları, çalışmaları arkadaşlarımızla değerlendirdik, aramaya devam edeceğiz. İnşallah, Allah'tan ümit kesilmez. Bu iki kardeşimize ulaşmaya çalışıyoruz. İl olarak her türlü seferberlik içindeyiz. Ekiplerimiz de 24 saat esasına göre çalışıyor. Telefon üzerinden yapılan görüşmelerdeki hususu tespit maksadıyla bölgeye iki GSM operatörünün mobil istasyonlarını da hemen ilk günden itibaren getirdik. Onların verdiği bir iki nokta daha önce arandı fakat tekrar ikinci bir arama daha yapacağız. Süreci, daha sonra yapacağımız toplantılarla değerlendireceğiz. Nihayete ne zaman erer, şu an için söylemek erken. Biz kararlı bir vaziyette alandayız. Hava müsaade ettiği takdirde tekrar alana ineceğiz, bölgelerin tamamını tekrar tarayacağız."

Canbolat, Bursa dışından gelen çok sayıda ekip olduğunu ve cansiparane çalıştıklarını dile getirerek, aramaya katılan herkese teşekkür etti.

Bir basın mensubunun, göller bölgesinde dalış yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Canbolat, "Onunla ilgili bir planlamamız olmadı. Alan taraması yapıyoruz. Ona ilişkin bir tespitimiz yok. Öyle bir tespit olursa onun gereği de yapılır." ifadesini kullandı.