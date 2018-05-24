Burkino Faso Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti

TAİPEİ (AA) - Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiği bildirildi.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberinde, Burkina Faso'nun, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiği, böylece Tayvan'ı "bağımsız bir ulus olarak" tanıyan ülke sayısının 18'e düştüğü belirtildi.

Dominik Cumhuriyeti de ay başında Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Çin ile diplomatik ilişki tesis etmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu belirtiyor.