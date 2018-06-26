Burkina Fasolu Benjamin fakülteyi birincilikle bitirdi

KAYSERİ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Burkina Faso'dan hayallerini gerçekleştirmek için geldiği Türkiye'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burkina Fasolu Benjamin Bonkoungou, ülkesinde yaşanan çevre kirliliği sorununa çare olmak istiyor.

Ülkesinde tarımla uğraşan, dört çocuklu ailenin en küçüğü Benjamin Bonkoungou (25), Türk yardım kuruluşlarının Burkina Faso'da yaptığı yardımseverlikten etkilenerek eğitim hayatını Türkiye'de sürdürmeye karar verdi.

Açlık, sefalet ve terör olaylarının yaşandığı ülkesinin diğer bir önemli sorunu olan çevre kirliliğine çözüm bulmak isteyen Benjamin, yabancı öğrenciler için yapılan sınava girerek ERÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

Bir yılı Türkçe olmak üzere 5 yıllık eğitimini başarıyla tamamlayan Benjamin, hem bölümünü hem de fakülteyi birincilikle bitirdi.

Diplomasını alan Benjamin, mezuniyet sevincini "Erik Dalı" eşliğinde oynayarak kutladı.

Türkiye'de bulunduğu süre boyunca ülkesindeki sorunları unutmayan Benjamin, ülkesindeki çevre sorunlarına çare olmak istiyor.

Benjamin Bonkoungou, AA muhabirine, Afrika Kıtası'ndaki birçok ülkede insan sağlığını tehdit eden çevre kirliliğinin en büyük sorunlarından olduğunu belirterek, ülkesine döndüğünde insanların yararına çalışacağını söyledi.

Bu bölümü okuyan biri olarak, su, katı atık ve hava kirliliği alanında çalışma sürdürdüğünü dile getiren Bonkoungou, "Burkina Faso'da hava kirliliği konusunda özellikle bir şey yapamıyoruz. Memlekete gittiğimde su alanında çalışmak istiyorum. Bizde kaynaklar olmadığından değil de sadece teknoloji ve bilim olmadığı için sıkıntı çekiyoruz. Burada öğrendiğim bilgilerle elimden geldiğince hizmet edeceğim." diye konuştu.

Türk yardım kuruluşlarının Afrika Kıtası'ndaki çalışmalarının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Bonkoungou, Türkiye ve Burkina Faso ilişkilerinin iyi olduğu ve daha da iyiye gittiğini ifade etti.

- "Annemin sözünü tuttum, fakülte birincisi oldum"

Lisans hayatı boyunca birçok maddi ve manevi zorlukla karşılaştığını belirten Bonkoungou, ailesinin desteğiyle birçok zorluğun üstesinden geldiğini dile getirdi.

Fakülteyi birinci olarak bitirmesini ailesine borçlu olduğu dile getiren Bonkoungou, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelirken annem, 'Seni seviyoruz ama okumak için, senin iyiliğin için seni yurt dışına gönderiyoruz. Oraya gittiğinde okuyacaksın ve bize döneceksin.' dedi. Ben de bu şekilde geldim. Buraya gelirken fakülte birincisi olacağımı düşünmüyordum. Çok gururluyum. Başarımı aileme borçluyum. Annemin sözünü tuttum, fakülte birincisi oldum."

ERÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Özkan, Benjamin'in arkadaşlarına ve çevresine örnek teşkil edecek bir başarıya imza attığını söyledi.

Benjamin'in başarısının kendisi için de gurur verici olduğunu aktaran Özkan, "Sınıfımızın en başarılı öğrencilerinden. Burkina Faso'dan gelip Türkçeyi öğrenmesi, burada üstün bir başarı göstermesi bizim için çok gurur verici." diye konuştu.















