Burcu'dan Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Basın Yayın ve Enformasyon Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Burcu, Eskişehir’deki medya kuruluşlarını ve Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, sorun ve istekleri dinlediklerini ifade etti.
Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu basınının zor günler yaşadığını dile getiren Karaca, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün basınla daha yakından ilgilenmesini beklediklerini kaydetti.