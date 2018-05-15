Burcu'dan Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Basın Yayın ve Enformasyon Afyonkarahisar İl Müdürü Şerife Münire Burcu, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Burcu, Eskişehir’deki medya kuruluşlarını ve Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, sorun...