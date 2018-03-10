"Burası kahraman Mehmetçiklerin ülkesi. Başka yere benzemiyor"

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Burası bugüne kadar defalarca Milli Mücadele tecrübesini yaşamış, işgal ettirmemiş, toprağından vazgeçmemiş, bu toprakları canıyla kanıyla vatan yapanların ülkesi. Burası Afrin'e giderken 'Nereye gidiyorsun?' diye soranlara 'Düğüne gidiyorum' diyen kahraman Mehmetçiklerin ülkesi. Burası başka yere benzemiyor." dedi.

Karaaslan, partisince Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen 18. dönem Siyaset Akademisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin de 2005 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda siyasete başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın gençlere ve genç fikirlere büyük önem verdiğine işaret eden Karaaslan, "Ben siyaseti sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendim. Çok genç yaşta hamdolsun, onun yanında yetişerek Türkiye meselelerinin, Türkiye'nin içinden geçtiği en zor dönemlerde o masanın etrafındaki 50 kişiden biri olarak büyük tecrübeyi hala edinmeye devam ederken aynı zamanda bu tecrübeyi aktarmayı çok önemsiyorum." dedi.

Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi her şehrin kendine özgü 2023 hedef ve vizyon planlarını ortaya koymayı amaçlayan "Şehrim 2023 Projesi"ni çok önemsediklerini dile getiren Karaaslan, önümüzdeki dönemde sadece seçimler yaklaştığı için değil, Türkiye'nin 2023 vizyonu için çok güçlü bir iddianın sahibi olmanın önem taşıdığını anlattı.

Meselelerinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:

"Hal böyle olduğunda bütün farklılıklar bir yana memleket bir yana diyoruz. Toplumda vatan hainleri de var, onları kastetmiyoruz. İşimiz ne olursa olsun bugün en iyisini yapmakla mükellefiz. Bugün her neyse yaptığımız iş, 'Onu en iyi ben yaparım' deme iddiasına sahip olmalıyız çünkü çok iddialı bir liderimiz var. 2023 güçlü bir iddiadır. Bilindiği gibi 1923 yılında Cumhuriyetimizin kurulduğundan itibaren bu ülkenin en güçlü hedefidir. Burada siyaset akademisi 1919'dan 2019'a diyor. 2019'lar 2023'ler, aslında içinden geçtiğimiz bu yıllar tarihte yaşanan çok önemli dönüm noktalarının hep yüzüncü yılı."

- "3,5 milyondan fazla Suriyeliye gönlümüzün de kapılarını açtık"

Karaaslan, insan hakları, demokrasi, özgürlük gibi birçok konuda Avrupa'nın yıllardır Türkiye'ye yukarıdan baktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Avrupa üç beş kişinin hesabını yaparken 3,5 milyondan fazla Suriyeliye, savaştan kaçan insana sadece ülkemizin kapılarını değil, gönlümüzün kapılarını da açtık. Hem bunu yapacaksınız hem FETÖ gibi bir hainle içimize sızmış hainlerle mücadele edeceksiniz, bir taraftan sınırlarımız ötesinden ülkemizi bombalar, füzeler mermiler yağacak, onlarla mücadele edeceksiniz hem de dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olacaksınız. Burası Türkiye. Burası hakikaten birbirine dost, birbirine omuz veren, birbirine destek olan insanların ülkesi. Burası bugüne kadar defalarca milli mücadele tecrübesini yaşamış, işgal ettirmemiş, toprağından vazgeçmemiş, bu toprakları canıyla kanıyla vatan yapanların ülkesi. Burası Afrin’e giderken 'Nereye gidiyorsun?' diye soranlara 'Düğüne gidiyorum' diyen kahraman Mehmetçiklerin ülkesi. Burası başka yere benzemiyor. Zenginlik sadece ürün çeşitliliği falan değil, bu toprağın yetiştirdiği insan zenginliği, yüreklerin zenginliği."